جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور يوسف غرباوي، عن إنهاء الجامعة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني بكلياتها ومعاهدها بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر؛ حيث تم التأكيد على جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل، والانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

وأضاف رئيس الجامعة - في تصريح اليوم الجمعة - أن الفصل الدراسي الثاني سوف يشهد العديد من الأنشطة الطلابية والخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة للجمهور من خلال قوافلها المتنوعة، بجانب عقد مؤتمرات علمية بعدد من الكليات.

بدوره، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور بدوي شحات، أن المدن الجامعية تبدأ في استقبال الطلاب اعتبارًا من غدٍ الجمعة، مشيرًا إلى أن إجازة منتصف العام شهدت مشاركة الجامعة في عدد من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.