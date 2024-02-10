آلاف الأشخاص يتظاهرون مجددا في ألمانيا للتنديد باليمين

عاد آلاف الأشخاص في كل أنحاء ألمانيا، اليوم السبت، للتظاهر ضد اليمين ولتأييد مجتمع يتسم بالانفتاح والتسامح .

وأفادت تصريحات الشرطة بأن ما يصل إلى 4000 شخص تظاهروا بشكل سلمي في ولاية شلزفيج-هولشتاين، فيما تظاهر 3200 شخص في مدينة روستوك في ولاية مكلنبورج-فوربومرن تحت شعار "لن يتكرر ذلك مرة أخرى الآن" فيما قدر المنظمون عدد المشاركين في هذه المظاهرة بأكثر من 5000.

يذكر أن شعار "لن يتكرر ذلك مرة أخرى" يُقْصَد به في ألمانيا عدم العودة إلى تكرار ما حدث من جرائم للنظام النازي مرة أخرى.

وذكرت الشرطة أن حوالي 2000 شخص تظاهروا في مدينة فيرنه بولاية شمال الراين-ويستفاليا،وتظاهر نحو 1200 شخص في دائرة أونا بالولاية الواقعة غربي ألمانيا.

وفي مدينة زينسهايم بولاية بادن-فورتمبرج تظاهر نحو 1500 شخص تحت شعار "زينسهايم متنوعة"، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الشرطة هناك. وتظاهر ما لا يقل عن 1100 شخص في مدينة جوتا بولاية تورينجن، وفقا لتصريحات ممثل لتحالف "جوتا متنوعة"، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 1000 شخص، كما شهدت الولاية عدة مسيرات أخرى شارك فيها عدة مئات.

وتشهد ألمانيا موجة من الاحتجاجات الحاشدة ضد اليمين منذ نحو شهر.

وكانت تصريحات للشرطة أفادت بأن أكثر من 150 ألف شخص تجمعوا قبالة مبنى البرلمان (رايشستاج) في العاصمة برلين في الأسبوع الماضي.

واندلعت الاحتجاجات المنددة باليمين المتطرف في المدن الألمانية الكبيرة والصغيرة بعد نشر تقرير في 10 من يناير الماضي لمجموعة "كوريكتيف" الصحفية الاستقصائية.

وكشف التقرير عن تفاصيل اجتماع عُقِد في مدينة بوتسدام في نوفمبر الماضي بين أفراد من اليمين المتطرف وبين بعض الساسة من حزب البديل من أجل ألمانيا حيث تمت مناقشة خطط لطرد ملايين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة.