قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد حاليًّا استقرارا في الأحوال الجوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم السبت، أن قيم درجات الحرارة تتجه نحو المعدلات الطبيعية أو أكثر من ذلك.

وأوضحت أنّ هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، ولا توجد أية سحب مؤثرة على حالة الجو، بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى تلاشي فرص هطول الأمطار على أي منطقة بالجمهورية، مع ارتفاع قيم درجات الحرارة، موضحة أن درجة الحرارة اليوم السبت تزيد عن المعدلات بما يتراوح بين درجة ودرجتين، حيث تتراوح على القاهرة الكبرى بين 21 و22 درجة مئوية.

وذكرت أن الطقس نهارًا يكون دافئًا بشكل كبير على أغلب المحافظات، وبخاصة في مناطق جنوب البلاد، لكن في المجمل تكون الأجواء شتوية دافئة ومستقرة على محافظات الجمهورية.

ونبهت بالإحساس بالبرودة مع غياب أشعة الشمس، وتحديدًا في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ويكون ذلك على معظم محافظات الجمهورية، وتُسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية، وتقل عن ذلك في المناطق المفتوحة والتي لها ظهير صحراوي.

وأفادت بأن الفارق بين درجات الحرارة المُسجلة نهارًا وليلًا على بعض المحافظات يصل إلى 15 درجة.