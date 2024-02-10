تراجع واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات خلال نوفمبر الماضي

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أظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 834.562 مليون دولار نوفمبر الماضى فى مقابل 841 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بانخفاض 0.8%.

وتراجعت قيمة فاتورة استيراد مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 26.741 مليون دولار خلال نوفمبر 2023 فى مقابل 49.238 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022، بانخفاض 45.7%.

وتستحوذ أجهزة الاتصالات والسنترالات على 7.6% من إجمالى فاتورة استيراد السلع الاستثمارية خلال الفترة من «يناير ــ نوفمبر 2023» والبالغة 11 مليار دولار.

ولم تشهد الفترة من يناير ــ نوفمبر 2023 تسجيل أى قيم لواردات أجزاء أجهزة الهاتف والبرق فى مقابل واردات بقيمة 1,212 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية فى نوفمبر 2021 قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذى تضمن فرض رسوم جمركية لأول مرة على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، تصل نسبتها إلى 10%.