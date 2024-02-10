قائد جيش أوكرانيا الجديد: استخدام الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية لهزيمة القوات الروسية

قال أولكسندر سيرسكي، القائد العام الجديد للقوات المسلحة في أوكرانيا، إن إحدى أولوياته الرئيسية هي توسيع استخدام أنظمة الأسلحة غير المأهولة، مثل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية، لهزيمة القوات الروسية.

وأضاف سيرسكي، أن التكنولوجيا مهمة في كفاح أوكرانيا لكسر خطوط الدفاع الروسية وتحرير الأراضي المحتلة.

وكتب سيرسكي على تطبيق تليجرام، بعد توليه قيادة الجيش: "فقط بتغيير وسائل وأساليب الحرب وتحسينها باستمرار، سنكون قادرين على المضي قدما بنجاح في هذا المسار".

وفيما يلوح في الأفق عام ثالث من الحرب في أوكرانيا، وصف سيرسكي، الإمداد السريع والفعال لقوات الخطوط الأمامية، بأنه لا يقل أهمية، مشيرا إلى أن حياة وصحة الجنود كانت ومازالت أهم قيمة للجيش الأوكراني.

وكان قائد الجيش الألماني كارستن بروير، قد التقى مع قائد الجيش الأوكراني المعين حديثا أولكسندر سيرسكي، في كييف، لإجراء محادثات بشأن المزيد من المساعدات الألمانية.

وحل سيرسكي محل فاليري زالوجني أمس الأول الخميس، في خطوة كانت متوقعة بشدة من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.