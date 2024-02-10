تجديد حبس مالك شركة إنتاج فني لإدارتها بدون ترخيص في الهرم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بجنوب الجيزة تجديد حبس مالك شركة إنتاج فنى لإدارتها بدون ترخيص بمنطقة الهرم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام مالك شركة "يحمل جنسية إحدى الدول" بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" وتحتوى على "ستوديو تسجيل صوتى"، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل "الاستوديو" وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج منسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالكها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات "الاستوديو" وحدة معالجة مركزية - وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.