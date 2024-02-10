الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي إسرائيلي في ريف دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم جوي إسرائيلي فجر اليوم السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله: «حوالي الساعة 01:05 من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق».

وأضاف المصدر: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية».

وكانت وكالة «سانا» قد نقلت أيضا في وقت سابق عن مصدر عسكري قوله: «في حوالي الساعة 1410 من بعد ظهر (الجمعة) خرقت الأجواء السورية طائرتان مسيرتان من اتجاه الجولان السوري المحتل، وقد تصدت لهما وسائط دفاعنا الجوي وتم إسقاطهما غربي دمشق».