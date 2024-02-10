الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشار الأوبئة في غزة بسبب تكدس النازحين وتحلل الجثث

قال رائد النمس مسئول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن 60 مركزًا طبيًا جديدًا خرج عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي.



وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال يتمادى في استهداف المباني الطبية، فضلًا عن قصف مباشر لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.



وأوضح أنَّ موجات النزوح المتعددة في القطاع تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.



وذكر أن انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، أصبح خطرًا حقيقيًّا، يهدد الأطفال وكل النازحين في القطاع، خاصة مع انعدام المستلزمات الطبية والمياة النظيفة.



وأكد انتشار عدد من الأوبئة بسبب اكتظاظ النازحين بمنطقة واحدة، وتحلل عدد من الجثث المدفونة تحت الركام.