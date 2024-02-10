يونيون برلين ينتزع فوزا ثمينا أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

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واصل فريق يونيون برلين كفاحه للهروب من شبح الهبوط بفوز ثمين على ضيفه فولفسبورج بنتيجة 1/صفر، اليوم السبت.

سجل الهولندي دانيلو ديوخي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وحقق يونيون برلين انتصاره السادس في الدوري الألماني هذا الموسم رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

أما فولفسبورج فقد واصل نزيف النقاط بخسارة وأربعة تعادلات في الجولات الخمس الأخيرة ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ مع دارمشتات صفر/صفر، وآينتراخت فرانكفورت مع بوخوم 1/1 وأوجسبورج مع لايبزيج بنتيجة 2/2، بينما فاز هايدنهايم على فيردر بريمن بنتيجة 1/2.

وكانت مباريات الجولة انطلقت أمس الجمعة بفوز بوروسيا دورتموند على فرايبورج بنتيجة 3/صفر.