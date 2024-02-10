الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تحذر من شبورة كثيفة على طرق المحافظة

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أفادت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، بظهور شبورة كثيفة السبت على الطرق المؤدية من وإلى الإسماعيلية.

وتبدأ الشبورة، مع قرب أوقات الفجر وتستمر حتى الصباح الباكر وتبدأ فى التلاشى تدريجيا مع الساعة الثامنة صباحا.

وحثّ بيان الشبكة، على ضرورة توخى الحذر وتجنب قيادة السيارة أثناء الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة.

ووجه البيان بضرورة إتباع تعليمات القيادة الآمنة فى حالة الاضطرار للقيادة أثناء الشبورة من أجل السلامة الشخصية وسلامة رواد الطريق منها تهدئة السرعة قبل الدخول فى الشبورة، التحكم فى عجلة القيادة جيدا مع تشغيل المساحات.

ودعا إلى مضاعفة مساحة الآمان بين سيارتك والسيارة الأمامية، التهوية الجيدة بالسيارة حتى لاتتكون شبورة داخلية، تشغيل كافة أنوار السيارة بما فيها أنوار الانتظار، فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها أقصى يمين الطريق وعدم النزول من السيارة والاتصال بالإغاثة .