ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 60 جنيها خلال تعاملات اليوم الأثنين، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 4050 جنيها، مقارنة بـ3990 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 3471 جنيها، كما زاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 4628 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 480 جنيها ليصل إلى 32400 جنيه، مقابل 31920 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، صعودا قويا بأكثر من 1%، بعدما أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة مخاوف من حرب تجارية عالمية، مما زاد الطلب على الملاذ الآمن ورفع أسعار المعدن الأصفر لمستويات قياسية، وفقا لـ «رويترز».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2895.38 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2896.35 دولار في وقت سابق من جلسة اليوم، وكانت هذه هي سابع ذروة يسجلها الذهب هذا العام، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2920.8 دولار.

وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في يو.بي.إس، إن إعلان ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية جديدة يزيد التضخم ويؤجج المخاوف المتعلقة بالنمو، متوقعا المزيد من ارتفاع الأسعار واستمرار صعود الذهب صوب مستوى 300 ألف دولار.

وقال ترامب أمس الأحد، إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة تبلغ 25 % اليوم الاثنين، على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، وذلك في تصعيد كبير آخر لسياسته التجارية.

وقال ترامب أيضا إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على العديد من الدول غدا الثلاثاء أو يوم الأربعاء على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا، وأن تطبق على كل الدول وتماثل ما تفرضه كل دولة على الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة الماضية، إن الافتقار للوضوح بشأن سياسات ترامب وكيف ستؤثر على النمو الاقتصادي والتضخم الذي لا يزال مرتفعا يعزز من نهج التأني فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة خاصة مع بقاء سوق العمل في الولايات المتحدة على متانتها.

ويستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات الغموض السياسي والمالي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، لا أرى أي احتمال كبير لحدوث تصحيح حتى الآن في هذه المرحلة، ما لم نبدأ في رؤية نوع من الارتفاع القوي للدولار الأمريكي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 32.14 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت يوم الجمعة الماضية، لأعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي، وزاد البلاتين 0.8% إلى 983.86 دولار وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 970.15 دولار.