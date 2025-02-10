القاهرة الإخبارية: دخول 167 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بدخول 167 شاحنة مساعدات، من بينها 19 شاحنة وقود، إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن؛ تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وذلك في خبر عاجل لها، صباح الاثنين.

وتواصل مصر إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وتسيير شاحنات محملة بالمساعدات في طريقها لمعبري كرم أبو سالم والعوجة ومنها لقطاع غزة، في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن قوافل المساعدات تضم شحنات متنوعة من المواد الغذائية، والاحتياجات العاجلة وغاز الطهي والوقود، لضمان استمرار عمل المستشفيات والمرافق الحيوية التي تواجه نقصًا حادًا في الإمدادات.

وبحسب البيانات الرسمية، يتم التنسيق بين الجهات المصرية المختصة، والهلال الأحمر المصري، والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.