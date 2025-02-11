الأهلي يتحدى صحوة غزل المحلة وعينه على صدارة الدوري

يخوض الأهلي مواجهة جديدة في إطار سعيه نحو صدارة الدوري الممتاز، عندما يستضيف غزل المحلة، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة.

يدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثاني برصيد 26 نقطة بعد 7 انتصارات و5 تعادلات وسجل خال من الهزائم، وسجل 21 لاعبا مقابل 8 أهداف في مرمى.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق فوز يضعه على قمة الترتيب مؤقتا انتظارا لتعثر بيراميدز المتصدر حاليا برصيد 27 نقطة والذي سيخوض هذه الجولة مواجهة صعبة أمام حرس الحدود، المنتشي بتحقيق أربعة انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة.

أما غزل المحلة، يدخل مواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة بعدما أعاد المدرب القبرصي بابافاسيليو ليتولى المسؤولية بعد إقالة شوقي غريب، وقاده المدرب القبرصي للفوز 2-1 على مودرن سبورت في الجولة الماضية، ليرفع زعيم الفلاحين رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويسعى المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب والأكثر تتويجا بالدوري في إطار كفاحه لتحسين مركزه في جدول الترتيب، والهروب من معركة الهبوط التي ستقام بنظام الدوري من دور واحد بين الأندية التي تحتل المراكز من العاشر إلى الثامن عشر.

ويعاني مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من غيابات بالجملة في صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات حيث تضم القائمة الرباعي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري، وأشرف بن شرقي لعدم تعافيه تماما من إصابته العضلية، ورضا سليم الذي سيغيب لنهاية الموسم.

ولم ينضم أيضا لقائمة الأهلي، اللاعب التونسي علي معلول بعد قيده في القائمة لمواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من إصابة بقطع في وتر أكيليس، ويغيب أيضا المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، وطاهر محمد طاهر، ياسر إبراهيم، والمهاجم الشاب سمير محمد، وكريم فؤاد الذي ينفذ البرنامج التأهيلي بعد التعافي من قطع في الرباط الصليبي.

ويدخل الأهلي مواجهة غزل المحلة بقائمة تضم 21 لاعبا، أبرزهم حارسي المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير مع الرباعي الدفاعي رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس ورباعي الوسط إمام عاشور ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية والثنائي الهجومي نيتس جراديشار وحسين الشحات.