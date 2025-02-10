استطلاع: 41% من الألمان لا يريدون الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان

أعرب 41% من الألمان في استطلاع للرأي، عن عدم رغبتهم في دخول الحزب الديمقراطي الحر إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاج) عقب الانتخابات العامة المقررة في 23 فبراير المقبل.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 20% من الألمان ذكروا أنهم يأملون في أن يتمكن الحزب الديمقراطي الحر من الوصول إلى البوندستاج.

وذكر 24% آخرون، أنهم لا يكترثون بالأمر، بينما لم تدل 15% ببيانات.

وبحسب الاستطلاع، فإن كبار السن هم أكثر رغبة من الشباب في عدم دخول الحزب الديمقراطي الحر إلى البوندستاج، حيث أعرب عن ذلك 43% ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، بينما بلغت النسبة 36% بين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما.

وفي استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسات مختلفة لأبحاث الرأي، تبلغ شعبية الحزب الديمقراطي الحر حاليا 4%، وهي نسبة أدنى من عتبة الخمسة في المئة اللازمة لدخول البوندستاج.

وشمل استطلاع "يوجوف"، 12 ألفا و695 شخصا خلال الفترة ما بين 7 و9 فبراير 2025.