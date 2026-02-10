محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود بالبداري لتصرفها في كميات من السولار المدعم

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق ومحطات الوقود بكل مراكز وأحياء المحافظة، لضبط منظومة تداول المنتجات البترولية، ومواجهة كل أشكال الغش التجاري والتلاعب بحقوق المواطنين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، تمكنت خلال حملة مكبرة للمرور على محطات تموين السيارات بدائرة مركز البداري، وبمشاركة أيمن أحمد علي مدير إدارة تموين البداري، من ضبط محطة وقود تقوم بالتلاعب في كميات الوقود المقدمة للمواطنين، والتحفظ على كميات من السولار المدعم دون وجه حق.

وأضاف أبو النصر، أن أعمال الفحص والمعايرة أسفرت عن اكتشاف تلاعب في طلمبات بنزين 80، حيث تبين وجود فارق بين المعيار القانوني البالغ 20 لترًا والكمية الظاهرة على شاشة الطلمبة، بما نتج عنه عجز فعلي في الكمية التي يحصل عليها المواطن، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على كميات الوقود المضبوطة داخل المحطة، إلى جانب التحفظ على أدوات المعايرة المستخدمة، لحين صدور قرار النيابة المختصة في الواقعة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول المنتجات البترولية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين أو الاتجار غير المشروع بالدعم، بما يسهم في تحقيق الانضباط والاستقرار بسوق الوقود، وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين دون انقطاع أو احتكار.

وفي هذا السياق، جدد أبو النصر دعوته للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا التعامل الفوري مع جميع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.