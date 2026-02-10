بوينج: 400 منظومة دفاعية شريكة لنا في السعودية

قال رئيس شركة بوينج السعودية، أسعد الجموعي اليوم الاثنين، "إن هناك أكثر من 400 منظومة دفاعية شريكة لبوينج داخل المملكة وإن لدى الشركة الأمريكية العملاقة تعاونا مع المصنعين المحليين، مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) التي تقود مهمة التوطين الدفاعي في البلاد".

وأضاف: "الشراكة فعالة أيضا عبر التعاون الأكاديمي والتقني، حيث تعد بوينج شريكا مؤسسا لجامعة الفيصل، ولديها شراكات مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية". ، وذلك حسبما أفادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين.

وأوضح الجموعي أن توطين الصناعات، يعد هدفا رئيسا لجميع الشركات العاملة في السوق السعودية ، حيث تمثل الشراكة مع المصنعين المحليين، مثل الشركة السعودية للصناعات السكرية نقطة انطلاق لشركة بوينج لدعم المستهدف السعودي في توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وهو مسار تعتبر فيه بوينج شريكا أساسيا في مراحل التوطين ونقل التقنية.

ووفقا للجموعي فعلاقة بوينج والسعودية تمتد تاريخيا لأكثر من 81 سنة من التعاون، حيث تساهم الشركة حاليا من خلال كادر وظيفي يضم أكثر من 90 موظفا في مقرها في السعودية بالتوازي مع سجل كبير في القطاع التجاري شهد تسليم أكثر من 170 طائرة تجارية خلال السنوات الماضية.