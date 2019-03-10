131 مليار دولار حجم القروض الجديدة باليوان في الصين الشهر الماضي

بلغ حجم القروض الجديدة باليوان الصيني 8ر885 مليار يوان "حوالي 131 مليار دولار أمريكي" الشهر الماضي، بزيادة 5ر46 مليار يوان على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم عن البنك القول إنه خلال أول شهرين من عام 2019، زاد حجم القروض الجديدة باليوان الصيني بواقع 8ر374 مليار يوان على أساس سنوي، مسجلا 11ر4 تريليون يوان.

وفي مؤتمر صحفي على هامش الدورة التشريعية السنوية، قال يي قانج، محافظ البنك المركزي، إن زيادة موسمية في القروض الجديدة باليوان خلال شهر يناير الماضي ساهمت بشكل أساسي في النمو خلال الشهرين الأولين من العام.

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن حجم القروض الجديدة باليوان في الصين بلغ 23ر3 تريليون يوان في يناير الماضي.