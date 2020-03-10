وزير الداخلية الجزائري يتهم إسرائيل بالعمل على هدم بلاده

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اتهم وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، إسرائيل ودولة عربية وأخرى أوروبية لم يسميهما بدعم عناصر "محلية" هدفها هدم البلاد والرجوع بها إلى سنوات العنف المسلح.

وقال بلجود، في تصريح نقله التلفزيون الحكومي على هامش زيارته إلى ولاية بسكرة شرقي جنوب الجزائر: "بعض العناصر تريد تهديم ما وصل إليه الحراك بخروجهم (للتظاهر) كل يوم جمعة والثلاثاء واليوم يتكلمون عن أيام اخرى، لماذا؟".

وأضاف "هؤلاء لهم نوايا والنوايا واضحة هي تهديم البلاد والرجوع إلى السنوات الماضية وإدخال البلاد في مشاكل".

وتابع يقول: "هي عناصر معروفة ومدعمة من بعض الدولة الأجنبية كإسرائيل، ودولة أوروبية وأخرى عربية".

ودعا بلجود، الشعب الجزائري إلى اليقظة والالتفاف حول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أشار إلى البلبلة التي حاول البعض اثارتها من خلال الترويج لمعلومات بشأن استخدام الشرطة للقوة لمنع المتظاهرين من التجمع في العاصمة الجزائرية.