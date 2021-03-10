العسومي يرأس وفد البرلمان العربي في أعمال المؤتمر الدولي حول حوار الأديان والثقافات بمصر



يشارك البرلمان العربي بوفد يرأسه عادل العسومي، رئيس البرلمان، في أعمال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف في مصر تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، والمقرر عقده بالقاهرة يومي 13 و14 مارس الجاري، وذلك تلبيةً لدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



وأكد رئيس البرلمان العربي ،في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أهمية هذا المؤتمر، الذي يأتي استجابةً للدعوة التي أطلقها وتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تدشين حوار دولي يرسخ لسياسة الحوار الإنساني، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت تحتاج فيه الإنسانية إلى ترسيخ مفهوم الحوار وبناء قيم التسامح واحترام المجتمعات وثقافتها المختلفة وعدم التعدي على خصوصيتها تحت أي مسمى.



وأعرب "العسومي"عن ثقته التامة في أن المحاور الثرية التي تشملها جلسات هذا المؤتمر ستجعل منه نقطة تحول مهمة في التأكيد على قيمة الحوار بين الأديان والثقافات، والبناء على القواسم الإنسانية المشتركة لتعزيز لغة الحوار وتطويره بشكل دائم.



ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر شخصيات عالمية كبيرة، دينية وسياسية وإعلامية، كما سيناقش المؤتمر في جلساته عددا هاما من المحاور، يأتي في مقدمتها مفهوم الحوار وغاياته وعلاقته بقضايا التجديد، وكذلك دور الحوار في احترام المشترك الإنساني وخصوصية الآخر دينيا وثقافيا، وإثر الحوار البنَّاء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، وعوامل نجاح الحوار.