صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في الموسم الحالي

افتتح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أهداف الريدز في شباك لايبزيج الألماني في المباراة التي تجري أحداثها الأن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في إحراز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 70 من شوط المباراة الأول من تمريرة رائعة من جوتا على حدود منطقة الجزاء، توغل الملك المصري ليراوغ مدافعي لايبزيج قبل أن يسدد الكرة على يسار حارس مرمى لايبزيج، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 74 بعد 4 دقائق فقط من هدف صلاح.

وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن محمد صلاح قد سجل أهدافًا أكثر من أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي في جميع المسابقات بواقع 25 هدفًا.

وتجدر الإشارة لتصدر صلاح هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا وبفارق هدف وحيد عن أقرب منافسيه برونو فرنانديز وهاري كين ولديهما 16 هدفًا لكلًا منهما.

25 - Mohamed Salah has scored more goals than any other Premier League player in all competitions this season (25). King. pic.twitter.com/LgAlLrLkB9