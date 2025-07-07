رئيس الإمارات يستقبل الشرع ويؤكد دعم بلاده لسوريا وتطلعات شعبها

استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يقوم بزيارة عمل إلى أبوظبي.

وبحث الرئيسان خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الشيخ محمد بن زايد جدد التأكيد على موقف الإمارات تجاه دعم الشعب السوري وكل ما يصب في مصلحته ويسهم في تحقيق تطلعاته نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن شكره للشيخ محمد بن زايد لمواقف الإمارات الداعمة لسوريا وشعبها وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.

وكان الشرع قد وصل أبوظبي في وقت سابق اليوم الاثنين وكان في استقباله الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي وعدد من كبار المسئولين.