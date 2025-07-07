مقتل رجل بعد إطلاقه النار على منشأة لحرس الحدود الأمريكي بتكساس

قالت السلطات الأمريكية، إن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما لقى حتفه بعد أن أطلق النار في منشأة تابعة لدورية الحدود الأمريكية في ماكالين بولاية تكساس.

وأكد فيكتور رودريجيز، قائد شرطة ماكالين، للصحفيين صباح اليوم الاثنين، أن عملاء فيدراليين ردوا بإطلاق النار على الرجل، الذي كان يحمل بندقية هجومية ويرتدي سترة.

وحدد رودريجيز هوية المشتبه به بأنه يدعى ريان لويس موسكيدا.

وأفادت جهات إنفاذ القانون بأنها عثرت على بندقية أخرى وذخيرة إضافية. وأوضح رودريجيز أن دوافع الرجل غير معروفة حاليا.

وأصيب ضابط في إطلاق النار، وقال رودريجيز، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظايا أم رصاصة.