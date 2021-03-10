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المستشار الإعلامي للزراعة يكشف خطط تنمية سيناء ببرنامج تحيا مصر

المستشار الإعلامي للزراعة
المستشار الإعلامي للزراعة
حاتم جمال الدين
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 2:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 2:29 ص

يستضيف برنامج "تحيا مصر" بالقناة الفضائية المصرية، غدًا الأربعاء، أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ للحديث عن جهود الرئيس السيسي والحكومة المصرية في تحقيق التنمية الزراعية في سيناء لتحقيق الأمن الغذائي والقومي.

ويتحدث إبراهيم عن الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الزراعة لسيناء؛ لحل مشاكل المزارعين والمستثمرين هناك وإزالة المعوقات أمامهم، وأهمية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

يذكر أن البرنامج يذاع في الثانية عشرة ونصف بعد ظهر غد الأربعاء ويعاد بعد غد الخميس في الساعة ١:٣٠ صباحًا بتوقيت القاهرة، وهو من تقديم الإعلامية عبير أبو طالب، وإخرج صبحي وحيد.

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