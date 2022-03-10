روسيا: هدف الأبحاث البيولوجية للبنتاجون نقل الأمراض عن طريق الطيور من أوكرانيا إلينا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية في أوكرانيا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية: "المختبرات البيولوجية الأمريكية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا، أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "الهدف من الأبحاث البيولوجية التي مولها البنتاجون في أوكرانيا كان إنشاء آلية لانتشار مسببات الأمراض الفتاكة".

وأضاف: "الولايات المتحدة نفذت مشروعًا في أوكرانيا لدراسة انتقال مسببات الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا".

وتابع: "في المستقبل القريب، سننشر حزمة أخرى من الوثائق التي تسلمناها من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية ونعرض نتائج فحصها".

وتواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون بالمختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.