نائب محافظ القاهرة تبحث سبل رفع كفاءة الطرق الداعمة لشبكة المحاور المرورية الجديدة بالمنطقة الجنوبية

بحث نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، مع ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورؤوساء أحياء المقطم والخليفة والمعادي والبساتين والتي تقع أحياؤهم بنطاق المحاور المرورية الجديدة ومديري الطرق بالمنطقة الجنوبية والأحياء؛ لبحث مقترحات رفع كفاءة الشوارع والطرق الفرعية الداعمة للمحاور المرورية الجديدة.

وتم استعراض شبكة الطرق المقترحة للتطوير ورفع الكفاءة في ضوء مشروعات الطرق والمحاور الجديدة ومنها محور المهندس حسب الله الكفراوي ونفق الدكتورة سميرة موسى ومحور الحضارات والأسمرات واللواء الدكتور صلاح الشاذلي.

وناقشت النائبة كل أعمال التطوير لشبكة الطرق الفرعية والتي سيتم رفع كفاءتها بحي الخليفة ومنها شارع 9 والكردي وشارع أحمد عبد الكريم وشارع المدابغ النموذجية؛ تدعيما لمحور الحضارات الرابط بين طريق صلاح سالم والطريق الدائري.

ووجهت بضرورة الانتهاء من أعمال الأسفلت وتركيب البردورات وفقا للجدول الزمني المحدد لذلك إلى جانب رفع كفاءة الإنارة بالطريق السطحي الموازي لمحور الحضارات إلى الدائري بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة إلى جانب الانتهاء من كل أعمال الإنارة الخاصة بالمحور والتابعة لحي البساتين.

وفي نفس السياق، وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حي المقطم برفع كفاءة شارع صلاح الدين حتى شارع صبحي حسين والذي يبلغ طوله ١.٧ كيلومتر، وشمال منطقة السبعين فدان، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لوضع التصور النهائي لرفع كفاءة ورصف هذا الطريق والذي يخدم من أول الطريق الدائرى وحتى منطقة الجبل للوصول إلى محور الأسمرات ونفق الدكتورة سميرة موسى.

أما فيما يخص رفع شبكة الطرق الفرعية الداعمة لمحور الدكتور صلاح الشاذلي والذي يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي ويمر أعلى شارع الكردي، ثم يستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقى بطريق الأوتوستراد وجهت نائب المحافظ، برفع كفاءة وتطوير ميدان بئر أم سلطان وشارع المجاري حتى شارع الفيوم بعد عمل معاينة للشوارع على الطبيعة.

وتنسيقا للأعمال التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحور حسب الله الكفراوي والذي يمر بمنطقة شرق الاوتوستراد بزهراء المعادي ورفع كفاءة الطرق بمنطقة زهراء المعادي ونيركو، وجهت بضرورة رفع الطرق التي تخدم المحور من خلال رفع كفاءة مناطق الشطر الخامس والشطر الثالث عشر والثامن، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير شارع اللاسلكي والنادي الجديد بالتنسيق بين حي البساتين والمعادي مع شركة زهراء المعادي على أن يتم تقديم مقترح لأعمال التطوير التي ستتم به بعد معاينة على الطبيعة ووضع تصور لرفع الكفاءة وأعمال التجميل.

وأكدت النائبة، أن ما يتم حاليا من تطوير لشبكة الطرق والنقل تعتبر نهضة كبيرة في البنية الأساسية نظرا لدورها الفعال في تسهيل الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلات كما تبعد مستخدميها عن الزحام المروري واستيعابها لحركة المرور الضخمة من خلال زيادة سعة الطرق.

وشددت على رؤوساء الاحياء ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لنهو الأعمال وفقا لقياسات جودة عالية لتحسين الكفاءة التشغيلية للطرق؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم الاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة.