تموين الفيوم يشن 60 حملة خلال الأسبوع الجاري لضبط الأسعار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدد 60 حملة خلال الأسبوع الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار ورقابة الأسواق.



وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن مديرية التموين شنت عدد 60 حملة تموينية مكبرة على الأسواق ومحلات بيع السلع وبيع اللحوم والمخابز البلدية، في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات، بهدف منع احتكار السلع وجشع التجار، والعمل على توفير المعروض من السلع استعدادًا لشهر رمضان الكريم.



وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط 146 مخالفة بمراكز وقرى المحافظة المختلفة، وذلك بالتنسيق بين المديرية، والصحة والبيئة، والطب البيطري والوحدات المحلية ومختلف الجهات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن المخالفات شملت عدد 7 مخالفات سلع منتهية الصلاحية، بكميات قدرها 2285 عبوة سلع غذائية ومشروبات مختلفة الأحجام والأنواع، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدد 12 مخالفة زيادة أسعار للبدالين التموينيين، والامتناع عن البيع، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بعدد من منافذ البيع، وعدد 6 مخالفات تجميع دقيق وسلع تموينية، بعدد 88 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة 50 كجم، و60 زجاجة زيت تمويني.



وتابع وكيل وزارة التموين أن المخالفات شملت أيضًا عدد 5 مخالفات أسمدة ومبيدات زراعية ونخالة وأعلاف، بواقع 1 طن أسمدة زراعية، وعدد 181 عبوة مبيدات زراعية، و1.5 طن نخالة وأعلاف، وعدد 6 مخالفات عمل منافذ بيع بدون ترخيص، وعدد 6 مخالفات غش تجاري وسلع مجهولة المصدر، بإجمالي مضبوطات طن أرز معبأ بعبوات ناقصة عن الوزن الموجود على العبوات، و170 كجم شعرية ناقصة عن الوزن المدرج على العبوات، و60 كجم زيت طعام مجهول المصدر، وعدد 104 مخالفات متنوعة السلع بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين.



وأكد محافظ الفيوم أن حملات الرقابية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.