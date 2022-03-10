مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يناقش مع لافروف وضع المحطات النووية في أوكرانيا

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي؛ لمناقشة وضع محطات الطاقة النووية الأوكرانية.

وذكر مراسل وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الخميس، أن الاجتماع عقد على هامش المنتدى الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية.

وقال جروسي للصحفيين: «ناقشنا وضع محطات للطاقة النووية ومنشآت أخرى في أوكرانيا ونبحث عن سبل لضمان الأمن، لا توجد مشاكل، كان الاجتماع بناء».

وأشار أيضا إلى أن القرار بشأن الاجتماع الثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتخذ بعد، معقبًا: «الأطراف يناقشون هذه المسألة، وهي أفضل طريقة لتحقيق نتيجة حقيقية».

وانتهى الاجتماع المنعقد بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، صباح اليوم الخميس، بمشاركة نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى تشاوش أوغلو، في وقت سابق اليوم، لقاء منفصلا مع كل من كوليبا ولافروف.

وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.

وصرحت هيئة الأركان الأوكرانية، بمقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، منذ إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الخاصة في كييف، موضحة أن خسائر الروس تضمنت 335 دبابة، و1105 مركبات قتالية، و29 سلاحًا مضادًا للطائرات، و81 طائرة هليكوبتر.