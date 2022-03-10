وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تقوم بنشاطها في أوكرانيا بعمق وسرية عالية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن البنتاجون أقام بأموال مختبرات بيولوجية في أوكرانيا؛ لإجراء التجارب التي تستخدم فيما بعد كأسلحة بيولوجية، لافتًا إلى أن ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة نفوا القيام بأعمال ممنوعة في أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن نفي ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة، وتصريحات الاتحاد الأوروبي وممثلي الأمم المتحدة عن عدم امتلاك معلومات، بشأن إجراء أنشطة غير قانونية في كييف، ليس مدهشا.

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تقوم بنشاطها بعمق وسرية عالية، كما كانوا يفعلون في محيط الفضاء الاتحاد السوفيتي وروسيا».

وذكر أن الدول، وفقًا لمعاهدة منع تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية، عليها تقديم تقارير عما تقوم به، متابعًا: «من يضخون الأسلحة إلى أوكرانيا يتحملون مسؤولية ما يقومون به، فهم يشجعون ذهاب المرتزقة إلى أوكرانيا، على نفس التقاليد المستخدمة من قبل القوميين المتشددين».