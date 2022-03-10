نقيب الأطباء يخاطب القائم بأعمال وزير الصحة لعقد اجتماع عاجل

خاطب نقيب الأطباء حسين خيري، وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، لتحديد موعد عاجل لإجتماع موسع معه، وعضوا مجلس النقابة أسامة محمود، وأحمد السيد، إضافة إلى بعض الأطباء من الدفعات حديثي التخرج.

يأتي ذلك لعرض رؤية النقابة واستفسارات الأطباء عن نظام تكليف الأطباء المزمع تعديله، على خلفية عقد لقاءين موسعين عقدتهما النقابة مع الأطباء حديثي التخرج بالمحافظات.

وثمنت نقابة الأطباء فى خطابها، مبادرة وزارة الصحة مشاركة الأطباء المناقشة الإختيار بين أطروحات الوزارة بشأن نظام تكليف الأطباء، مشيرة إلى أنه النقيب العام حسين خيري سبق وتواصل مع د.حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لتنسيق تحديد موعد اجتماع مع وزير الصحة.