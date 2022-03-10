الصين تسجل أعلى عدد يومي لإصابات فيروس كورونا منذ عامين

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سجلت الصين أعلى عدد لإصابات فيروس كورونا منذ عامين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الخميس أنه تم تسجيل إجمالي 402 إصابة محلية على مستوى الصين أمس الأربعاء، وهو ما يقارب ضعف عدد الإصابات في اليوم السابق.

كما تم تسجيل 435 إصابة بدون أعراض و277 حالة واردة من الخارج.

وبعد أول موجة رئيسية لفيروس كورونا، التي نشأت في ووهان منذ أكثر من عامين، تمكنت الصين من السيطرة على الفيروس بسرعة عبر تدابير صارمة.

ومنذ ذلك الحين، لم يسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوى حالات تفشي إقليمية للفيروس.

ولكن منذ اكتشاف المتحورأوميكرون لأول مرة في مدينة تيانجين الساحلية شرقي الصين في بداية كانون الثاني/يناير، يخشي خبراء الصحة من أن هذا المتحور الأكثر عدوى يمكن أن يدفع تدابير الحماية الصينية إلى أقصى حدودها.

وظهرت حالات فردية حديثا في المدينتين الرئيسيتين في البلاد: بكين وشنغهاي.

كما تم تسجيل إصابات جديدة في سبع مقاطعات ومناطق أمس الأربعاء.

وتضررت مقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد بشكل خاص، حيث ظهر بها 165 إصابة مصحوبة بأعراض.