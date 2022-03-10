مينسك: الناتو ينشر قوات ومعدات عسكرية إضافية في أوروبا

قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الخميس، إن الناتو يعزز جناحه الشرقي، وينشر قوات ومعدات عسكرية إضافية في أوروبا، وذلك حسبما نشرت وكالة «نوفوستي» الروسية، مساء الخميس.

وأضاف الوزير: «نراقب جميع الأحداث التي تجري على الحدود الغربية، ونسمع تصريحات عدد من السياسيين، ونرى كيف يتم تعزيز الجناح الشرقي للناتو: وفقا لتقديراتنا، وصل أكثر من 10 آلاف عسكري إلى الدول الغربية، بالإضافة إلى الذين شاركوا في تدريبات العزيمة الأطلسية - 12 ألف عسكري. وهناك طلبات لنشر كتائب إضافية بالقرب من حدودنا حيث توجد بالفعل إحدى الكتائب الأمريكية في ليتوانيا».

وأشار إلى أن بلاده ترصد تعزيزات للمجموعة الجوية، كما يجري الاستطلاع بالقرب من الحدود الغربية لجمهورية بيلاروس باستخدام الطيران، وتصل المدمرات بأسلحة صاروخية إلى بحر البلطيق.

وذكر أن أكثر من 80 طائرة حربية وصلت من الجزء القاري لأمريكا إلى المنطقة، ويوجد بالفعل 156 طائرة مقاتلة مباشرة في بولندا، منها أكثر من 30 طائرة أمريكية، تطير يوميا، وتنفذ تحليقات على مسافة غير بعيدة من الحدود البيلاروسية.

ونوه الوزير بأن المدمرات الأمريكية الموجودة في البلطيق تحمل صواريخ يبلغ مداها 1600 كم، وهو ما يجعل كل بيلاروس في مدى إصابتها.