روسيا: ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا لا يزال عند الحد الأقصى

ذكرت الشركة المشرفة على خط نقل الغاز بأوكرانيا، بأن طلب نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية لا يزال عند الحد الأقصى لالتزامات شركة "غازبروم" التعاقدية تجاه أوكرانيا.

وأشارت الشركة، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، إلى أن حجم الطلب على الغاز وصل اليوم إلى 109.4 مليون متر مكعب، علما أن أرقام ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا كانت في حدود هذه القيم منذ نهاية فبراير الماضي، كما جرى الحفاظ على تحميل خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا"، الذي يجري من خلاله نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بولندا، بنفس الكميات القصوى.

ويعزو الخبراء نمو صادرات الغاز الروسي منذ نهاية فبراير الماضي إلى المخاطر الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتوقعات الطقس في أوروبا.

ووفقا لتوقعات حالة الطقس، ستتراجع درجات حرارة الجو في بريطانيا وشمال فرنسا وهولندا تدريجيا هذا الأسبوع، وسيستمر الطقس باردا بشكل ملحوظ في ألمانيا وإيطاليا طوال الأسبوع.