ماريوبول الأوكرانية الساحلية تتعرض لغارات جوية روسية جديدة

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ذكر مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية المحاصرة من قبل القوات الروسية، أن المدينة تعرضت لغارات جوية جديدة اليوم الخميس.

وكتب مجلس المدينة على برنامج تليجرام للتواصل الاجتماعي إنه تم إسقاط قنابل بالقرب من مبنى سكني، مضيفا أن الجامعة التقنية القريبة من وسط المدينة تعرضت للقصف.

وقال إنه لم يتسن على الفور معرفة عدد الضحايا، لكن مقطعا مصورا أظهر تأثير القصف وتناثر الحطام في المربع السكني بعد ذلك.

وحمل مجلس المدينة روسيا مسؤولية الهجوم. وتنفي موسكو دائما شن هجمات على أهداف مدنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على العديد من ضواحي ماريوبول. وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف إن القوات الروسية والمقاتلين الانفصاليين من دونباس موجودون بالفعل بمصنع أزوف للصلب.

وأخفقت محاولات عديدة لإجلاء المدنيين من المدينة في الأيام القليلة الماضية.