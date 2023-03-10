اتفاق بريطانيا وفرنسا على التعاون لتطوير أسلحة هجومية لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا

من المتوقع أن يوقع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على اتفاق بشأن التعاون بين المملكة المتحدة وفرنسا، لتطوير أسلحة هجومية دقيقة لمواجهة الغزو الروسي على أوكرانيا.



وبالإضافة إلى الاتفاق حول الأسلحة، من المتوقع أن يتفق الزعيمان أيضا على العمل عن كثب حول تدريب مشاة البحرية الأوكرانية "المارينز" وإمداد أسلحة إلى كييف، خلال قمة بين المملكة المتحدة وفرنسا، في باريس اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة "بي.أيه.ميديا" البريطانية للأنباء .



وذكر رئيس الوزراء البريطاني أن الغرب واجه "تهديدات غير مسبوقة" وأنه هو وماكرون يرغبان في "تعزيز" حلف شمال الأطلسي(ناتو)، بحيث يكون التحالف الدفاعي "جاهزا لمواجهة التحديات في المستقبل".



وخلال محادثاتهما في قصر الإليزيه، التي ستشمل بحث اتفاق جديد، حول معالجة الهجرة غير الشرعية، ذكر داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) أن سوناك وماكرون ، سيؤكدان أن روسيا تمثل أكبر تهديد لكل من الأمن الأوروبي والعالمي.



وفي حديثه قبل القمة في العاصمة الفرنسية، قال رئيس الوزراء البريطاني إن "تاريخنا العميق وقربنا وتوقعاتنا العالمية المشتركة، يعني أن شراكة قوية بين المملكة المتحدة وفرنسا، ليست لها قيمة فحسب، (لكن)أساسية".



يشار إلى أن بريطانيا قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة 3ر2 مليار جنيه إسترليني ( 8ر2مليار دولار)، وتقوم بتدريب 10 آلاف جندي أوكراني، كما أعلنت إرسال دباباتها المتطورة "تشالنجر 2" إلى الجيش الأوكراني.



كان ماكرون قد أكد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة الأخير لباريس شهر فبراير الماضي تصميم" بلاده على "مرافقة" أوكرانيا "حتى النصر"، ورغبتها في مواصلة تسليمها أسلحة فرنسية بعد نحو عام من بدء الهجوم الروسي.