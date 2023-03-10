الري: تراجع نصيب الفرد بمصر من المياه إلى حوالي 550 مترا مكعبا سنويا

محدودية الموارد والزيادة السكانية وتغيرات المناخ أبرز تحديات قطاع المياه

شارك وزير الري، الدكتور هاني سويلم، في احتفالية توقيع إتفاقية تمويل مشروع "تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة"؛ والممول من الحكومة اليابانية، والذى سيتم تنفيذه من خلال وزارتي الري والزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، وجامعة توتوري اليابانية.



وتوجه سويلم، خلال الاحتفالية التي نظّمتها السفارة اليابانية في مصر، و"الفاو"، بالشكر لحكومة اليابان على توفير منحة لتنفيذ المشروع، و"الفاو" كشريك منفذ للمشروع، مؤكدا أن المشروع سيساهم فى تعزيز الاستخدام المستدام للمياه، وزيادة إنتاجية وحدة المياه في الزراعة، وتحسين الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين بمناطق تنفيذ المشروع بقرى حياه كريمة في محافظات المنيا وقنا وكفر الشيخ، وذلك من خلال استخدام أحدث تقنيات الري الحديث.



وأشار الوزير، إلى ما تواجهه مصر من تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، مما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه فى مصر الى حوالى ٥٥٠ متر مكعب سنوياً، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ومنها ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الإحتياجات المائية، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة ورفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين.



وأكد سويلم، حرصه على متابعة أعمال تحديث شبكة المجارى المائية بمختلف المحافظات من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتي تهدف لتحسين عملية توزيع المياه وضمان توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة المناسبة وفى التوقيت المناسب للنبات.



وأشار إلى أهمية التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة متكاملة تأخذ فى الاعتبار كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية ومراعاة تفتت الملكية الزراعية، مشيرًا للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها.



ونوّه بأنه سيتم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، بما يحقق الوفر في استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين، مع التنسيق مع وزارة الزراعة للنظر في وضع آليه لتطوير المساقي المغذية للزمامات الزراعية بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلي.