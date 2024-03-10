رئيس المكتب السياسي لحماس: الاحتلال يتهرب من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الاحتلال الإسرائيلي يتهرب حتى الآن من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة بالنسبة لاتفاق التهدئة، خاصة في موضوع وقف إطلاق النار، أي وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمة، مساء الأحد: «حتى قبل ساعات من هذه الكلمة، كنت على اتصال مع الأخوة الوسطاء ولم نتلقَ إطلاقا أي التزام من هذا النوع».

ونوه أن الاحتلال يريد استرداد أسراه واستئناف الحرب على الشعب الفلسطيني والقطاع، قائلًا إنه لم يعطِ التزاما بانسحاب الجيش بشكل كامل من قطاع غزة، حتى اللحظة.

وأكمل: «الاحتلال يتحدث عن إعادة انتشار وتموضع لقوات الجيش المحتل، ولم يعط أي التزام بعودة النازحين إلى أماكن سكناهم».

ولفت إلى أن «الاحتلال يؤكد بقاءه في محور الشهداء، وقطع القطاع وقسمه نصفين، والتهرب من الاستحقاق المنطقي لموضوع التبادل في ملف الأسرى».