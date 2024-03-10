يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبالتوازي تستمر أساليب الاحتجاج الرافضة لهذا العدوان منذ الأسبوع الأول وحتى الآن، تظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية وأشكال أخرى من رفض الاعتداءات الوحشية، ويحاول هؤلاء التأثير في الرأي العام العالمي وحكوماتهم للضغط على إسرائيل لكي تتوقف عن أعمالها العنيفة في قطاع غزة المحاصر.

• أكتوبر ونوفمبر.. مسيرات حاشدة في مدن العالم

خرجت مظاهرات في مختلف عواصم العالم تنديدا بالاعتداءات الغاشمة على غزة، وكان شهرا أكتوبر ونوفمبر 2023 من أكثر الفترات اشتعالا على مستوى المظاهرات خاصة بعد الأحداث الوحشية التي وقعت في مستشفى المعمداني أو مجمع الشفاء، وتحت شعار اوقفوا الحرب الآن، جاب المتظاهرون مدن العالم، مثل: واشنطن ولندن وباريس وبرلين وسيدني وتورنتو.

في جنوب إفريقيا سار المشاركون في المظاهرات حاملين أكفان أطفال في مشهد يحاكي ما تعيشه الأسر الفلسطينية يوميًا بسبب العدوان.

أما في العاصمة الأمريكية واشنطن، فقد شهدت مظاهرة قال منظموها إنها أكبر مظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث شارك فيها نحو 300 ألف شخص، وفق المنظمين، ورفع المتظاهرون ما وصفوه بأنه قائمة تحمل أسماء الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على المشككين في أرقام الضحايا، وفقا لتقارير لقناة الغد الإخبارية.

وخرج مئات المحتجين في تظاهرة بوسط العاصمة الألمانية برلين، للمطالبة برفع الحصار عن غزة، ونظم المحتجون، مسيرة امتدت من ميدان "أورانين بلاتز" مرورا بعدد من شوارع وسط برلين حتى كرويتسبرج، وكان لافتا تزايد مشاركة عدد من المواطنين الألمان في التظاهرة، ونددوا بموقف الحكومة الألمانية من الحرب وموقف الإعلام، وطالبوا بحماية المدنيين في غزة، وفق تقرير خاص سابق لـ"الشروق".

وشهدت مدينة ميلانو ثاني أكبر المدن الإيطالية مسيرة دعم وتضامن مع فلسطين، وتجمع مئات المشاركين في الفعالية أمام قلعة سفورزيسكو وسط ميلانو، ورددوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين، وإنهاء الجرائم الإسرائيلية الفظيعة المستمرة في غزة، وقالت المتظاهرة الإيطالية أليساندرا سبيرفيجليري إنها فضلت المشاركة في الفعالية إيمانا منها بضرورة أن تتوقف الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

كما كانت أمستردام من المدن التي شاركت في المظاهرات، حيث تجمع مئات الأشخاص في العاصمة الهولندية داعين إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وانطلقت المظاهرة من ميدان دام، في أمستردام، وسارت باتجاه ميدان المتاحف، وقبيل المسير، ألقيت خطابات انتقد فيها المتحدثون عدم دعوة الحكومة الهولندية لوقف إطلاق النار في الهجمات على غزة، وطالب المحتجون بوقف دائم لإطلاق النار.

وشارك آلاف الأشخاص في مسيرة مؤيدة لفلسطين نحو مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، واحتشدوا أمام مكتب الأمم المتحدة للاحتجاج على هجمات إسرائيل ضد الفلسطينيين، رافعين لافتات وأعلام فلسطين.

• عام جديد والمظاهرات مستمرة

رغم كل ما يحدث في العالم من أحداث مازالت القضية الفلسطينية على قائمة الجماهير حول العالم، سواء بالتدوين عنها على منصات التواصل الاجتماعي، أو استمرار الاحتجاجات والتظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشهد شهر فبراير 2024 مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات في مدن مختلفة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة، ففي مدينة مالمو بالسويد، خرجت مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني طالب المشاركون فيها بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع.

كما احتشد المتظاهرون في مدينة ميلانو الإيطالية لدعم فلسطين، وتكرر الأمر نفسه في مدينة أنشخدة الهولندية، في حين نظّم ناشطون سوقا خيريا في العاصمة الدانماركية كوبنهاجن لدعم أهل غزة بإشراف مجموعة غصن الزيتون للتراث الشعبي الفلسطيني بالتعاون مع العديد من الجمعيات الفنية والثقافية.

وشهد قضاء صفرنبولو التابع لولاية قرة بوك التركية مسيرة للتضامن مع فلسطين والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانطلقت المسيرة -التي دعت إليها منظمات مدنية - من أمام مركز ليلى ديزدار الثقافي، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات منددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وافتتحت فرنسا شهر مارس بمظاهرات حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وسار المتظاهرون في شوارع مدينة باريس مرددين شعارات تطالب بمحاسبة اسرائيل على جرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وطالبوا برفع الحصار عن غزة وإدخال لمساعدات البرية إلى القطاع، بحسب france24.

كما تستمر المظاهرات في بريطانيا منذ بداية العدوان وحتى الآن، وخاصة بعد خطاب ريشي سوناك الذي اعتبر فيه أن من وصفهم بالمتطرفين يستغلون المظاهرات لبث الفرقة بين الشعب، مما زاد من حالة الغضب داخل صفوف المتظاهرين، حيث يعبرون عن دعمهم للقطاع بمسيرات سلمية، وفقا لتقرير تلفزيوني لـeuronews.