يستضيف برنامج مباشر من مصر في حلقة الليلة على شاشة القناة الفضائية المصرية بالتليفزيون المصري، علاء رفعت حفيد الشيخ محمد رفعت، الذي ارتبط بصوته المصريين في شهر رمضان، وأضحى جزءًا لا يتجزء من بهجة المسلمين في استقبال الشهر المبارك.

ويتحدث حفيد الشيخ رفعت عن حياة جده ونشأته وأعماله النادرة التي ظل 25 عاما يبحث عنها وتجمعيعها حتى استطاعوا الوصول إليها، والتي لم تذاع منذ 75 عاما، وصوت آذان المغرب بصوته المميز في شهر رمضان، وقراءات الشيخ محمد رفعت.

كما يستضيف البرنامج في الجزء الثاني من الحلقة الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة وأستاذ الذكاء الاصطناعي، للحديث عن لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالدراسين بالأكاديمية العسكرية العليا والبرنامج الأساسي، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة وركائز الأمن القومي البرنامج.

يقدم البرنامج مريم بدر وإيمان العقاد، من إخراج شريف الجمال، وحسام أحمد، رئيس التحرير علي عثمان، إشراف المخرج خالد الإتربي رئيس القناة الفضائية المصرية، ويذاع في السابعة مساء على الليلة، تحت إشراف الإعلامية نائلة فاروق.