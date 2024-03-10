رئيس مجلس النواب الليبي: الانتخابات وسيلة مناسبة للوصول إلى دولة مستقرة

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّ إجراء الانتخابات في بلاده تمثّل وسيلة مناسبة من أجل الوصول إلى دولة مستقرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة حوارية بالجامعة العربية بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في ليبيا؛ بهدف تيسير الحوار بين الأطراف.

وأضاف أنّ هناك توافقًا وقبولًا من كل الأطراف الليبية ومن الشعب الليبي وكذلك من المجتمع الدولي بأن الانتخابات هي الحل.

وخلال المؤتمر، حرص على توجيه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيًّا للبلدين الخير والنماء.

واستضافت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، جلسة حوارية بين الأطراف الليبية دعا إليها الأمين العام أحمد أبو الغيط.