استطلاع: اليمين المتطرف يكتسح نوايا التصويت قبل 90 يوما من انتخابات البرلمان الأوروبي

قبل نحو 90 يوماً من انتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة في التاسع من يونيو المقبل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة (إيلاب) لصالح قناة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية وصحيفة "تريبيون دو ديمانش"، نُشر يوم السبت، فجوة متزايدة بين نوايا حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) ونوايا التصويت لحزب الأغلبية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (النهضة).

هل ستتمكن فاليري هاير من اللحاق بالركب؟

وبدأت رئيسة قائمة الأغلبية لحزب ماكرون، فاليري هاير، حملتها يوم السبت، 9 مارس من مدينة ليل، وكانت محاطة بقادة حزب النهضة الآخرين، بما في ذلك رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، ووزير الداخلية، جيرالد دارمانان.

كما أظهر الاستطلاع أن التجمع الوطني لا يزال أمامه طريق طويل، لكون القائمة التي يتصدرها، زعيم الحزب جوردان بارديلا حصلت على نسبة 29.5% من نوايا التصويت، متفوقة بفارق كبير عن نسبة 17% لعصر النهضة.

وقد حصل الحزب اليميني المتطرف، على زيادة نقطتين منذ الاستطلاع الأخير في 9 فبراير، مقابل +0.5% للقائمة التي تتصدرها فاليري هاير.

ويشير معهد إيلاب لاستطلاعات الرأي إلى أن "ترشيح فاليري هاير على رأس القائمة في نهاية فبراير الماضي، في هذه المرحلة من الحملة، لم يكن له تأثير كبير على نوايا التصويت".

وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، لم تتجاوز الأحزاب الأخرى نسبة 10% من نوايا التصويت، إذ حصل حزب علماء البيئة على 9.5 نقطة.

ولم تكن القوائم اليسارية الأخرى بعيدة عن الركب، حيث حصلت على 8.5% للحزب الاشتراكي و7.5% لحزب فرنسا الأبية – الذي خسر 1.5 نقطة خلال شهر واحد. وفي المجمل، تمتلك كتلة اليسار 25.5% من نوايا التصويت.

وعلى اليمين، ظل الجمهوريون عند مستوى 7% (-1 نقطة)، متقدمين على قائمة اليمين المتطرف بزعامة ماريون ماريشال، التي نالت نية التصويت بنسبة 4.5%، بانخفاض 0.5 نقطة خلال شهر واحد.

الحرب في أوكرانيا عاملا حاسما؟

كما أظهر الاستطلاع أن هناك تأثير كبير للحرب بين أوكرانيا وروسيا على انتخابات البرلمان الأوروبي، إذ أعرب 65% من المشاركين عن قلقهم من أن الصراع قد يمتد إلى فرنسا.

ومع ذلك، يمكن أن يتزعزع استقرار الأغلبية بسبب السياسة التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون. إذ يرفض المشاركين في الاستطلاع بشدة تصريحات ماكرون بعدم استبعاد إرسال قوات غربية إلى الأراضي الأوكرانية، بنسبة 79% من المستطلعين.

و"يعتقد 6 من أصل 10 فرنسيين (59%) أن إيمانويل ماكرون ليس على مستوى الوضع، وهو انتقاد يتزايد منذ بداية الحرب (+6 نقاط منذ يونيو 2023، +22 نقطة منذ مارس 2022).

وأجري الاستطلاع على عينة قوامها 1504 أشخاص، يمثلون المجتمع الفرنسي، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق، بما في ذلك 1397 مسجلًا في القائمة الانتخابية.

وتم التأكد من تمثيلية العينة وفق أسلوب الحصص المطبق على المتغيرات التالية: الجنس، العمر، المهنة، المنطقة، وفئة التجمع، وأجري الاستطلاع على الإنترنت من 5 إلى 7 مارس 2024.