روبي تستعد لطرح أغنية ندل وعيوطة تتر مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

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تطرح الفنانة روبي أغنية تتر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" والتي تحمل اسم "ندل وعيوطة"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب في الخامسة مساء اليوم.

ويشارك في بطولة المسلسل عددًا من الفنانين منهم هدى حسين وماجد المصري ونور الغندور وآيتن عامر وفاطمة الصفي وسحر حسين ولولة الملا وليلى عبد الله وحمد اشكناني وناصر الدوسري وزينب بهمن ونور الشيخ وخالد الشيخ وعبد الله الطراورة وسينتيا صاموئيل، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج على العلي.

"ندل وعيوطة" كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وليد عطار، توزيع أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، ورؤية فنية لمحمد حامد.