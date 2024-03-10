اختطاف 15 طفلا في أحدث هجوم على المدارس في نيجيريا

قالت الشرطة اليوم الأحد، إن مجموعة مسلحة في نيجيريا هاجمت مدرسة أخرى، وقامت باختطاف 15 طفلا في ثالث حادث اختطاف خلال أسبوعين.

وقام مسلحون مدججون بالسلاح باقتحام مهجع مدرسة في ولاية سوكوتو صباح أمس السبت. وقال المتحدث باسم الشرطة أحمد رفاعي إنه بجانب الأطفال، تم اختطاف سيدة أيضا من قرية جيدان باكوسو.

وأضافت المتحدث أن الشرطة علمت بشأن الاختطاف بعد ساعات، حيث أن القرية تقع في منطقة نائية وليس بها خدمة الهاتف المحمول، كما لا توجد بها طرق ممهدة. وبذلك لا يمكن الوصول للقرية بالسيارة، ولكن بالدراجات البخارية فقط.

ولم يذكر من هم الجناة المشتبه به. مع ذلك هذه الحادثة بالإضافة إلى حادثين آخرين أعادوا للأذهان حادث اختطاف 276 طالبة في مدرسة خلال أبريل 2024 في بلدة تشيبوك. ولم يتم العثور حتى الآن على الكثير الفتيات اللاتي قامت حركة بوكو حرام باختطافهن .

وكان قد تم اختطاف 287 فتاة وصبيا الخميس الماضي من مدرستهم في قرية كوريجا بولاية كادونا بشمال غرب البلاد.

كما تم اختطاف نازحين داخليا في أواخر شباط/فبراير الماضي في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد.