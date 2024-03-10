تونس تطلب من كندا إيضاحات سريعة ودون تأخير بشأن مقتل تونسي برصاص الشرطة

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حثت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، سلطات مقاطعة اونتاريو الكندية بإجراء تحقيق سريع في ملابسات وفاة أحد رعاياها برصاص شرطيين كنديين في حادثة وقعت قبل أسبوع.

وقُتل التونسي يوم الأحد الماضي في مدينة أووكفيل، بسبع طلقات من مسدسي شرطيين كنديين.

ويخضع الشرطييان إلى التحقيق. فيما لم تتوفر معلومات من السلطات بشأن ملابسات الحادث.

وذكر موقع إخباري محلي في تونس، أن الشرطة الكندية تدخلت بإطلاق النار بعد تلقيها إنذارا بشجار بين الضحية التونسي ومالك البيت الذي يؤجره.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، إن "المعلومات الأولية غير المؤكدة تشير إلى أن المرحوم لم يكن في موضع خطورة يستدعي إصابته بسبع رصاصات من قبل عوني شرطة".

ودعت في بيان لها "سلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة المدينة المذكورة للوقوف السريع على كل ملابساتها (الواقعة) وكشف كل الحقائق ذات الصلة وتحميل المسئوليات الإدارية والجزائية بسرعة ودون تأخير".