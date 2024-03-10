تونس: غدا الاثنين غرة شهر رمضان

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أعلنت تونس مساء اليوم الأحد أن غدا الاثنين هو غرة شهر رمضان.

جاء ذلك في كلمة لمفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وقال مفتي الجمهورية "عملا بمبدأ الوحدة الإسلامية في أمثال هذه المناسبات المباركة وبناء على أنّه لا عبرة لاختلاف المطالع فإنّ غدا أول أيام شهر رمضان لسنة 1445 هجري".

كانت الجزائر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان ومصر وسوريا والوقف السني واقليم كردستان في العراق، أعلنت أن غدا الاثنين أول شهر رمضان.

ولم تعلن المرجعيات الشيعية في العراق موقفها تجاه تحديد غرة شهر رمضان المبارك.

وأعلنت سلطنة عمان وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، اليوم الأحد، أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.