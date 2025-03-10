أغلقت مؤشرات أسواق المال العربية على تباين فى مؤشراتها ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث سيطر اللون الأحمر على كل من بورصة دبي وابوظبي والسعودية، بينما ارتفعت البورصة المصرية وبورصة الكويت.
• البورصة المصرية
أغلقت تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.493 مليار جنيه، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة طفيفه 0.2% ليغلق عند مستوى 31137 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية مرتفعا بنسبة 14.45% ليغلق عند 186.70 جنيه، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا شركة حق اكتتاب بلتون القابضة بنسبة 25.78% ليغلق عند 9 قروش.
• بورصة السعودية
أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.77% ليصل إلى 11745 نقطة، بتداولات 5.322 مليار ريال.
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة دراية المالية بنسبة 30% ليغلق عند 39 ريالا، وفي المقابل تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 8.11% ليغلق عند مستوى 34 هلله.
• سوق أبوظبي المالي
أغلق سوق أبو ظبي المالي على انخفاض بنسبة 0.58% عند مستوى 9392 نقطة، بتداولات 1.122 مليار درهم.
وتصدر الأسهم المرتفعة، سهم شركة الشارقة للأسمنت بنسبة 9.30% ليغلق عند 70 فلسا، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم شركة ام القوين للاستثمارات العامة بنسبة 5.81% ليغلق عند 90 فلسا.
• سوق دبي المالي
فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي على ارتفاع بنسبة 1.65% عند مستوى 5136 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 686 مليون درهم.
وجاء سهم بنك الإمارات دبي الوطني ريت في قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.41% ليغلق عند 50 سنتا، بينما أغلق سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة في الأكثر انخفاضا بنسبة 10% عند 2.34 درهم.
• السوق الكويتية
أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 0.41% عند مستوى 8604 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 219 مليون دينار.
وجاء سهم طيران الجزيرة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 4% ليغلق عند 988 فلسا، بينما تصدر سهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 4% ليغلق عند 2.799 دينار كويتي.