نصف المهندسين المسجلين في تونس هاجروا من البلاد

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كشفت بيانات نقلتها "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" الحكومية، أن نصف المهندسين المسجلين في تونس غادروا البلاد؛ ما يعكس تفاقم هجرة الكوادر.

وبحسب أرقام ذكرها عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، فإن 39 ألف مهندس من بين 90 ألفا مسجلين في عمادة المهندسين غادروا بالفعل تونس.

ويبلغ العدد الإجمالي لخريجي الهندسة من الجامعات التونسية أكثر من 8 آلاف سنويا، بينما يبلغ معدل المغادرين يوميا حوالي 20 مهندسا.

وحذر عميد المهندسين، من استمرار نزيف الهجرة وإهدار الإمكانيات البشرية والمادية للدولة، حيث تقدر تكاليف تكوين المهندسين سنويا في تونس بنحو 650 مليون دينار (حوالي 215 مليون دولار أمريكي).

والمهندسون هم من بين آلاف الكوادر الجامعية التي تغادر تونس سنويا، ومن بينهم العاملون بقطاعات الطب والهندسة الرقمية والباحثين؛ بسبب ضعف الأجور وتداعي البنية التحتية وظروف العمل او البطالة القسرية.

ويقدر المرصد الوطني التونسي للهجرة، عدد المغادرين سنويا ضمن الهجرة المنظمة، بأكثر من 35 ألفا سنويا.

وتمثل دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وكندا وجهات رئيسية للمغادرين.