أحمد هيكل: العالم يواجه أزمة اقتصادية عميقة ومعدلات النمو في تراجع

أكد أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أن العالم يعيش أزمة اقتصادية خانقة، تتجلى في ارتفاع مستويات الدين العام وتراجع معدلات النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى.

وأشار خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «TEN» إلى أن حجم الإنفاق على سداد الديون في الولايات المتحدة تجاوز ميزانية وزارة الدفاع، ما يعكس خطورة الوضع الاقتصادي هناك، خاصة في ظل السياسات التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جعلت الوضع الحالي غير قابل للاستثمار، وفق تعبيره.

وأوضح أن ترامب يحاول خفض النفقات لمواجهة العجز المالي والديون المتراكمة، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع شعبيته، متوقعًا أن يخسر في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأوروبي، أكد أن القارة العجوز تعاني من مستويات اقتراض مرتفعة يقابلها معدلات نمو ضعيفة، مشيرًا إلى أن الصين واليابان تواجهان أيضًا تحديات اقتصادية كبيرة

وأضاف أن السيولة المالية «الكاش» أصبحت نادرة على مستوى العالم، باستثناء بعض المناطق، أبرزها دول الخليج العربي، التي لا تزال تتمتع بوضع اقتصادي قوي مقارنة بباقي الأسواق العالمية.

وأكد أن العالم مقبل على فترة طويلة من معدلات النمو المنخفضة، مما يزيد من حالة الضبابية وعدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا.