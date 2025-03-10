سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لملف إطلاق النار في اليوم الـ50 في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار، صباح اليوم الاثنين، شرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأطلق جنود الاحتلال النار نحو الأحياء الجنوبية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع خمسة شهداء جدد و37 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47 ألفا و458 شهيدا و111 ألفاً و897 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي ومنعت إدخال المساعدات والبضائع لقطاع غزة. وتوقفت خمسة مخابز تعمل على الغاز في خان يونس عن العمل لعدم توفر الغاز.

كما توقفت عدة تكايا عن تقديم الطعام للنازحين لعدم توفر المواد اللازمة لإعداده.

وقطعت قوات الاحتلال خط الكهرباء الوحيد المخصص لمحطتي معالجة الصرف الصحي وسط قطاع غزة وسط تهديدات بقطع خطوط المياه أيضا.