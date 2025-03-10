قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إن إدارة ترامب أنهت عملية التطهير التي استمرت ستة أسابيع لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي مضى عليها ستة عقود.

وأضاف روبيو، في منشور له على منصة إكس، أنه سيتم وضع الـ 17٪ من برامج المساعدات والتنمية التي بقيت تحت إشراف وزارة الخارجية.

يشار إلى أن هذا التصريح يعد واحدا من التعليقات العلنية القليلة نسبيا له حول ما وصف بالتحول التاريخي للمساعدات الخارجية الأمريكية والتنمية، والتي نفذها موظفون عينهم ترامب في فرق وزارة الخارجية وإدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك.

وشكر روبيو في منشوره إدارة الكفاءة الحكومية و"موظفينا المجتهدين الذين عملوا لساعات طويلة للغاية لتحقيق هذا الإصلاح التاريخي الذي طال انتظاره" فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية.

وأصدر الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير الماضي، أمرا تنفيذيا يوجه بتجميد تمويل المساعدات الخارجية ومراجعة عشرات المليارات من الدولارات المخصصة للمساعدات الأمريكية وأعمال التنمية في الخارج. وقال ترامب إن الكثير من المساعدات الخارجية كانت مهدرة وتدعم أجندة ليبرالية.