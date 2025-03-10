أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اعتقال محمود خليل الطالب الأجنبي المؤيد لحماس في أعقاب الأوامر التنفيذية التي وقعتها ".

وأضاف ترامب أنه سيعثر على هؤلاء المتعاطفين مع ما أسماه ب"الإرهاب" ونلقي القبض عليهم ونرحلهم من بلادنا ولن يعودوا مرة أخرى أبدًا "، على حد قوله"، بحسب شبكة الحرة الاخبارية.

واعتقلت السلطات الأمريكية طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل، الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك، وذلك في إطار حملة أكلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد بعض النشطاء المناهضين لإسرائيل.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن خليل اعتُقل بتهمة "قيادة أنشطة متماشية مع حماس"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الأنشطة أو الأدلة التي تستند إليها التهمة.

وجاء اعتقال خليل الطالب في كلية الشؤون الدولية والعامة بالجامعة، على يد عملاء وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مساء السبت الماضي وفقا لما أعلنته نقابة عمال الطلاب في كولومبيا في بيان رسمي، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي".